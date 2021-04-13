قائد القوات البحرية يلتقي قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس الأمر

ضبط سماعات طبية على جسد راكب عربي قادم من لبنان بمطار القاهرة

كتب محمد سامي:

التقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية الفريق بحرى صامويل بابارو قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس وقائد القوة البحرية المشتركة "CMF" والوفد المرافق له بمقر قيادة القوات البحرية بقاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت دعم علاقات التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتنسيق الجهود بشأن سبل مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأمن وإستقرار المنطقة، وتعظيم مشاركة مصر فى القوة البحرية المشتركة "CMF" بما يتناسب مع دور مصر المحوري كقوة مؤثرة بالمنطقة.

وأكد قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على زيادة أوجه التعاون البحري مع مصر من خلال التوسع في مجال التدريبات المشتركة ، موضحاً أن مصر تمثل مفتاح الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه أشاد الفريق أحمد خالد بتطور علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين خاصة فى المجالات التقنية ونقل وتبادل الخبرات في عمليات الأمن البحري ومجال الأمن السيبراني والتدريبات المشتركة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية.​