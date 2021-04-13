الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام والتي بدأت يوم 3 ابريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و39 ألف و301 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بينهم " 800 ألف و626 رأس أبقار، 208 ألف و302 رأس أغنام، 30 ألف و373 رأس ماعز" خلال 8 أيام.​