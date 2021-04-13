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وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 453 شهيدًا

03:24 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 453 شهيدًا

نقابة الأطباء


كتب- أحمد جمعة:
أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، وفاة 4 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 453 شهيدًا.

وقالت النقابة في بيان، اليوم، إن الأطباء المتوفين هم: الدكتور هاشم أحمد عبدالعاطي مدير مستشفى الأقصر العام السابق، والدكتور عاطف رشدي إبراهيم استشاري جراحة عامة بمستشفى طهطا العام، والدكتور سامي عيد حماد استشاري الأشعة بمستشفى أبو رديس المركزي.

كما نعت النقابة الدكتور مجدي جاب الله برسوم بطرس استشاري الباطنة بالمنيا.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.

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