الوطنية للإعلام: "بيت للكل" أول برنامج تليفزيوني عربي مشترك بين مصر والأردن والعراق وفلسطين
كتب- مينا غالي:
تستعد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين لإطلاق أول و أكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك بعنوان "بيت للكل"، يهدف إلى تقديم رسالة إعلامية تحمل رؤى الدول العربية المشاركه تجاه كافة القضايا.
وأعلنت الوطنية للإعلام عن إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق البرنامج الجمعة المقبلة، حيث كان هناك إعداد وتنسيق كبير منذ فترة بين الهيئات الإعلامية بالدول المشاركة في البرنامج الذى يتضمن العديد من الفقرات المتنوعة المصحوبة بتقارير ميدانية من الدول الأربع المشاركة تمتزج فيها عناصر الجدية والإبهار والمتعة والترفيه.
ويشترك في تقديم البرنامج نخبة كبيرة متميزة من مقدمى البرامج من الدول الأربع المشاركة فى البرنامج الذي يبث عبر القنوات الرئيسية بهذه الدول ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم بث برنامج بيت للكل يوم الجمعة من كل أسبوع وفى توقيت واحد العاشرة مساء.
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