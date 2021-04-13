أكثر الكلمات إنتشاراً

شهر رمضان سد النهضة لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا سفينة قناة السويس موكب المومياوات الملكية متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس الأركان يشهد المشروع التدريبي "الفاتح - 2021" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

02:09 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
رئيس الأركان يشهد المشروع التدريبي "الفاتح - 2021" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رئيس الأركان يشهد المشروع التدريبي "الفاتح - 2021

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي "الفاتح - 2021" والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والذي استمر لعدة أيام وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبى عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمن ودفع القوة الرئيسية لتحقيق المهام المخططة، والتخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر وقرية حدودية من العناصر الإرهابية المتسللة، وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية ، وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية ودقة في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.

وفى سياق متصل التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مقدماً لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، واستمع لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدارك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

محمد فريد رئيس الاركان المشروع التدريبي الفاتح المنطقة العسكرية الجنوبية القوات المسلحة

الخبر التالى:

هل يضاعف الصيام احتمالات الإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:غلق أول مسجد بسبب مخالفة إجراءات كورونا في رمضان.. وإيقاف الشيخ الطاروطي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا