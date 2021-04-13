رئيس الأركان يشهد المشروع التدريبي "الفاتح - 2021" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي "الفاتح - 2021" والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والذي استمر لعدة أيام وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبى عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمن ودفع القوة الرئيسية لتحقيق المهام المخططة، والتخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر وقرية حدودية من العناصر الإرهابية المتسللة، وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية ، وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية ودقة في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.

وفى سياق متصل التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مقدماً لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، واستمع لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدارك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.