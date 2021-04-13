السياحة: وضع آلية لحل مشكلات القطاع بجنوب سيناء قريبا

كتب– يوسف عفيفي:

أجرى عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، جولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء، لعقد لقاءات مع عدد من أصحاب مراكز الغوص والأنشطة البحرية للتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجههم خاصة خلال الفترة الماضية والعمل على حلها، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

وبحسب بيان اليوم، أكد العاصي أنه سيتم العمل على وضع آلية لحل هذه المشكلات في أقرب وقت، مؤكدا على حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين لإنهاء كافة الخدمات من خلال مكتب الوزارة بالمحافظة بدلاً من القاهرة.

يأتي ذلك في ضوء خطة وزارة السياحة والآثار لتطبيق اللامركزية وسعياً من الوزارة للتسهيل والتيسير على المستثمرين في إطار قيام المكاتب بتقديم جميع الخدمات بالمحافظات.

وأضاف العاصي، أنه تفقد خلال الزيارة، مكتب الوزارة بالمحافظة للعمل على تهيئته حتى يتسنى للمكتب القيام بدوره على الوجه الأكمل ومن ثم تقديم الخدمات للمستثمرين في هذه المنطقة سواء للفنادق أو المطاعم أو مراكز الغوص أو الأنشطة البحرية.

كما تم خلال الزيارة عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للتنسيق فيما يخص تذليل العقبات التي تواجه الأنشطة السياحية المختلفة.

واطلع العاصي، خلال زيارته، على نتائج أعمال اللجان التي تقوم بالمرور والتفتيش على فنادق مدينة شرم الشيخ للتأكد من التزام كافة الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى تحسن نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية في ظل ما تقوم به الدولة من إجراءات لاستعادة الحركة السياحية وكذلك الدور الرقابي للوزارة للتأكد من قيام جميع المنشآت الفندقية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر، أن عبد الفتاح العاصي قام خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء بالمشاركة نيابة عن وزير السياحة والآثار في الجولة التي قامت بها وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء، والمؤتمر الذي عقدوه بمدينة دهب في ضوء مبادرة وزارة البيئة بعدم استخدام الأكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس ورقية أو كرتون أو قماشية نظرا لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بالحفاظ على الموارد الطبيعية والشعاب المرجانية ونظافة قاع البحر لما للمواد البلاستيكية من أضرار على البيئة والموارد الطبيعية بالمحافظة.

كما تم أيضا التعاون من قبل الوزارة في آلية تنفيذ خطة إدارة المياه والمحميات بوزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية في مدينة شرم الشيخ وخاصة محمية رأس محمد ووضع آلية جديدة تضمن الحفاظ على هذه الموارد وعدم الضرر بها في ضوء الخطة الموضوعة وذلك تماشياً مع توجهات الدولة بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ عليها.

كما قاموا بالعديد من الجولات الميدانية إلى المحميات الطبيعية بالمحافظة لبحث الاستغلال الأمثل لتلك الموارد.