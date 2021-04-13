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دير الأنبا بيشوي يعتذر عن استقبال الزائرين بدءًا من 19 أبريل وحتى 4 مايو

01:28 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
دير الأنبا بيشوي يعتذر عن استقبال الزائرين بدءًا من 19 أبريل وحتى 4 مايو

دير الأنبا بيشوي


كتب- مينا غالي:

أعلن دير القديس العظيم، الأنبا بيشوى، أحد أديرة وادى النطرون في صحراء الطريق الصحراوي، اليوم الثلاثاء، عدم استقبال الزائرين من المصريين والأجانب والآباء الرهبان من الاديرة الأخرى والاباء الكهنة، وذلك بسبب فيروس كورونا وتزايد الإصابات.

وذكر الدير في بيانه برئاسة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير أن القرار يأتى في إطار تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، حيث سيتم الاعتذار عن استقبال الزيارات خلال الفترة من 19 أبريل الجارى وحتى 4 مايو المقبل.

واختتم الدير بيانه: "نصلى أن يرفع الله عن بلادنا والعالم وباء كورونا وأن ينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء".

من جانبه، أعلن دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون برئاسة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير، عدم استقبال أي زيارات خلال الفترة من 13 ابريل وحتى 4 مايو المقبل بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا.

ونص البيان المنشور على صفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك بالآتى: يعتذر الدير عن استقبال الزائرين من المصريين والأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة بداية من ١٣ أبريل ٢٠٢١ حتى ٤ مايو دون توقع أي استثناءات.

دير الأنبا بيشوي أديرة وادى النطرون فيروس كورونا

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