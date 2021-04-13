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مطار القاهرة : سفر ووصول 171 رحلة لنقل 17 ألف راكب.. اليوم

01:05 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
مطار القاهرة : سفر ووصول 171 رحلة لنقل 17 ألف راكب.. اليوم

سفر ووصول 171 رحلة لنقل 17 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، سفر ووصول 17 ألف راكب على متن 171 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، وصول 84 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9 آلاف راكب، ومغادرة 87 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 8 آلاف راكب.

من جانبها تقوم سلطات المطار باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة الرحلات الدولية حركة المطارات

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