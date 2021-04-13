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وزير التعليم العالي يؤكد على عمق العلاقات والتعاون الثقافي والعلمي بين مصر وسلطنة عمان

12:11 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
وزير التعليم العالي يؤكد على عمق العلاقات والتعاون الثقافي والعلمي بين مصر وسلطنة عمان

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- داليا شبل:

أكد لدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على عمق العلاقات والتعاون الثقافي والعلمي بين مصر وسلطنة عمان ، مشيراً إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين في شتى المجالات .

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وسلطنة عمان في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى أن ألدكتور خالد عبدالغفار أشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين العُمانيين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار الإنجازات التي حققتها الوزارة بإنشاء جامعات حكومية وتكنولوجية وأهلية بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وقدم الوزير دعوة إلى سفير عُمان، للقيام بجولة ميدانية بتلك الجامعات، للتعرف على ما تم من إنجازات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر تحت مبادرة "ادرس في مصر"، موجهًا الدعوة لقيام وفد من وزارة التعليم العالي العمانية لزيارة الجامعات المصرية لتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جانبه، وجه السفير العُماني الشكر لوزارة التعليم العالي لدعمها المستمر للطلاب العُمانيين الدارسين في مصر، مؤكداً حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

كما وجه السفير العُماني الدعوة إلى الدكتور خالد عبدالغفار لزيارة سلطنة عمان وتنظيم معرض لمبادرة "ادرس في مصر" للترويج لها على نطاق بلاده، وجذب الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر.

خالد عبدالغفار سلطنة عمان وزير التعليم العالي السيد عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان

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