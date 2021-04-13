سحب رخص جميع السيارات المخالفة.. 6 توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في أحياء العاصمة المختلفة خلال شهر رمضان المعظم حرصًا على الصحة العامة.

وشدد محافظ القاهرة، وفق بيان الثلاثاء، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة، على أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

كما شدد محافظ القاهرة، على رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشارع على الفور موجها إدارة المرور بسحب رخص جميع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية.

وفي هذا السياق قامت أجهزة محافظة القاهرة بحملة مكبرة بالتنسيق مع أحياء المنطقة الشرقية وشرطة المرافق ومديرية أمن القاهرة لرفع الاشغالات وتسيير الحركة المرورية خلال شهر رمضان المعظم تم خلالها إزالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة ومنع الانتظار الخاطىء والوقوف في الممنوع لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط المروري إلى الشارع، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من الكافيهات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة بأحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وعين شمس والمطرية والمرج والنزهة بالمنطقة الشرقية عن تنفيذ 370 حالة إزالة إدارية تشمل رفع إشغالات باعة جائلين وكراسي وحواجز وسلاسل حديدية وكتل أسمنتية وتم تحرير 133 محضر بائع متجول وإدارة بدون ترخيص، ورفع 11 سيارة مهملة .