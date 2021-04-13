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تصل لـ421 جنيها.. احذر 8 مخالفات تستوجب الغرامة أثناء ركوب القطارات

11:40 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
تصل لـ421 جنيها.. احذر 8 مخالفات تستوجب الغرامة أثناء ركوب القطارات

الهيئة القومية للسكة الحديد

كتب- أسامة علي:

نشرت الهيئة القومية للسكة الحديد، 8 مخالفات تستوجب الغرامة أثناء ركوب القطارات أو داخل محطات السكة الحديد.

وجاءت المخالفات كالتالي:

- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وتعطيل مسيرها على الخطوط 200 جنيه.

- الركوب على أسطح القطارات أو بين عربات القطار 200 جنيه.

- حمل أي مواد قابلة للاشتعال 200 جنيه.

- إلقاء المخلفات أو أوراق داخل المحطات أو القطارات 50 جنيها.

- حمل الأمتعة الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقات والأذى، 50 جنيها.

- النزول والصعود من القطارات أثناء مسيرها 50 جنيها.

- نقل الحيوانات الأليفة داخل القطارات 421 جنيها

  • تحصيل غرامة من المواطنين المخالفين لعدم ارتداء الكمامة 50 جنيها.
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الهيئة القومية للسكة الحديد القطارات مخالفات محطات السكة الحديد

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