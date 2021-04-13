تصل لـ421 جنيها.. احذر 8 مخالفات تستوجب الغرامة أثناء ركوب القطارات
كتب- أسامة علي:
نشرت الهيئة القومية للسكة الحديد، 8 مخالفات تستوجب الغرامة أثناء ركوب القطارات أو داخل محطات السكة الحديد.
وجاءت المخالفات كالتالي:
- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وتعطيل مسيرها على الخطوط 200 جنيه.
- الركوب على أسطح القطارات أو بين عربات القطار 200 جنيه.
- حمل أي مواد قابلة للاشتعال 200 جنيه.
- إلقاء المخلفات أو أوراق داخل المحطات أو القطارات 50 جنيها.
- حمل الأمتعة الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقات والأذى، 50 جنيها.
- النزول والصعود من القطارات أثناء مسيرها 50 جنيها.
- نقل الحيوانات الأليفة داخل القطارات 421 جنيها
- تحصيل غرامة من المواطنين المخالفين لعدم ارتداء الكمامة 50 جنيها.
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