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وزيرة البيئة: الحكومة تسعى لتوفير المناخ الداعم للاستفادة من أفكار الشباب

11:37 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
وزيرة البيئة: الحكومة تسعى لتوفير المناخ الداعم للاستفادة من أفكار الشباب

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية تضع أفكار الشباب ، فيما يخص مواجهة التحديات التنموية والبيئية، صوب أعينها وتعمل على توفير المناخ الداعم للاستفادة منها وتشجيعهم على تنفيذ تلك الأفكار بما يخدم المجتمع ومسارات التنمية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد في الاحتفالية الختامية للمسابقة الطلابية للجامعة الأمريكية حول التطبيقات الحياتية عبر الفيديو كونفرانس، حيث أشادت بالمشروعات المقدمة من الطلاب ،ومدى ارتباطها بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحلية.

وقالت فؤاد إن الحد من تلوث الهواء والمياه وصون الموارد الطبيعية ، يأتي في قلب أجندة الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة .. مشيرة إلى أن الشباب أصبح شريكا رئيسيا في عدد كبير من مشروعات التنمية، فهناك العديد من الإجراءات التي تمت كإصدار قانون تنظيم وإدارة المخلفات، والتطبيقات المتعلقة بالنقل المستدام وخاصة وسائل النقل النظيفة كالدارجات ومنها مشروع الدراجات التشاركية بالفيوم، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية ومنها المتحف الطبيعي المفتوح بمحمية وادي دجلة.

وأضافت أن ربط المشروعات بدراسة تكلفة التدهور البيئي وآثاره الصحية والمجتمعية، ومراعاة إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، سيساعد على تجسيد المشروعات لحلول أكثر قابلية للتطبيق وارتباطا بالواقع، خاصة وأن مصر تعمل حاليا على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.​

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