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انفوجرافيك| الوزراء: "فيتش" تتوقع انتعاش دخل الأسر بحلول عام 2025

10:45 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
انفوجرافيك| الوزراء: "فيتش" تتوقع انتعاش دخل الأسر بحلول عام 2025

أرشيفية

كب- مصراوي:
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا من وكالة "فيتش سولوشنز" حول توقعات خصائص الأسرة المصرية حتى عام 2025، في صورة إنفوجرافيك تحت عنوان "انتعاش دخل الأسر بحلول عام 2025: فيتش تتوقع"؛ إذ توقعت نمو دخل الأسر المصرية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم، وانخفاض معدل زيادة الأسر حتى عام 2025 عن السنوات السابقة، لتصبح 29 مليون أسرة في عام 2025، مقارنةً بنحو 27 مليون أسرة في عام 2021.

وأوضح الانفوجرافيك أن "فيتش" توقعت نموًّا في حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوي بين 78 و156 ألف جنيه؛ مما يجعلها من أسرع الطبقات نموًّا على مستوى العالم، ليزيد بنسبة 58.2% في عام 2025، مقارنة بنحو 34.3% في عام 2021، وستزيد نسبة الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 390 ألف جنيه إلى 11% في عام 2025، مقارنة بنحو 4.6% في عام 2021.

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دخل الأسرة الأسر المصرية الاقتصاد المصري فيتش سولوشنز

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