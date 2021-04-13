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الإسكان: بدء تشغيل مشروعي محطة رفع مياه شرب وخزان بمدينة أكتوبر الجديدة

10:30 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
الإسكان: بدء تشغيل مشروعي محطة رفع مياه شرب وخزان بمدينة أكتوبر الجديدة

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب–محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تشغيل مشروعي محطة رفع مياه الشرب وخزان مياه سعة ٢٠ ألف م٣، لتغذية مناطق الـ٨٠٠ فدان والمنطقة الصناعية والميناء الجاف بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأوضح الجزار، في بيان اليوم، أن المشروعين يسهمان في انتظام ضغوط مياه الشرب وزيادتها للمستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة الـ800فدان، لافتاً إلى المنطقة تضم ما يقرب من ٤٧ ألف وحدة سكنية بسكن كل المصريين "منخفضي ومتوسطي الدخل"، بجانب مناطق مشروع إبني بيتك.

من جانبه، أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وبدأ مسؤولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع محطة رافع المياه والخزان سعة ٢٠ ألف متر مكعب لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه لمنطقة الـ٨٠٠ فدان، بالإضافة للمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

كما شملت زيارة مسؤولي الوزارة، متابعة الأعمال الجارية بالطريق الستيني شرق الواحة حيث يبلغ طوله ٣،٤ كم، وبتكلفة تصل لـ٦٧ مليون جنيه، كما تفقدوا أعمال رصف طريق شمال المطار والمؤدي لمشروعات إسكان "سكن كل المصريين" والمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

وأشاد مسؤولو الوزارة بحجم الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المدينة، مطالبين باستمرار وتيرة العمل خلال شهر رمضان المعظم للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.​

عاصم الجزار محطة رفع مياه شرب مدينة أكتوبر الجديدة

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