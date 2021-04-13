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ضبط سماعات طبية على جسد راكب عربي قادم من لبنان بمطار القاهرة

10:12 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من سماعات الأذن التعويضية مخبأة على جسم راكب عربي، حاول تهريبها وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من لبنان، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، اشتبه محمد إبراهيم مأمور الجمرك في راكب عربي حاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، كلف عمرو العميري مدير الحركة جورج صفوت مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، قام أسامة دياب مدير الجمرك، بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك، لتفتيش الراكب ذاتيا، وعثر علي 160 سماعة أذن تعويضية في حزام طبي ملفوف علي وسط الراكب أسفل ملابسه التي يرتديها.

أمر أحمد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​

ضبط سماعات طبية مطار القاهرة تهريب سماعات طبية لبنان

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