حدث ليلاً| السيسي يهنئ الشعب بحلول رمضان.. و818 إصابة بكورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شهر الطاعة والمغفرة.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يهنئ الملك سلمان بحلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للمملكة السعودية والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار.

للتفاصيل.. اضغط هنا

42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159999 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

شعراوي: ترشيح المتميزين من خريجي دورة قادة المستقبل للعمل كقيادات محلية

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة إعداد قاده المستقبل 2021 والتي شارك فيها 50 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات واستمرت لمدة (3) أسابيع متتالية بداية من 27/3/2021.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أسامة ربيع: "مبلغ التعويضات مش هو اللي واقفين عليه عشان نطور قناة السويس"

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا لن نتحمل دفع قيمة أي تعويضات ولسنا مطالبين بدفع أي مبالغ مالية نتيجة جنوح سفينة "إيفر جيفين" في القناة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أستاذ أمراض صدرية محذرا من التجمعات: نشهد تزايدا في إصابات كورونا

قال الدكتور أيمن فرغلي، أستاذ الأمراض الصدرية، إن إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر في تزايد خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن تطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاحات فيروس كورونا يساعد على زيادة المناعة وكسر دائرة العدوى.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خالد عكاشة: تهنئة أمير قطر للسيسي مؤشر إيجابي لعلاقات إنسانية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتجية، إن اتصال أمير قطر بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بحلول شهر رمضان هو مؤشر إيجابي للغاية نحو علاقات إنسانية جنبًا إلى جنب مع العلاقات السياسية والدبلوماسية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالصور.. مسيحيان يجوبان بورسعيد لتوزيع فوانيس رمضان

تجول مسيحيان مصريان، مساء الإثنين، بشوارع محافظة بورسعيد؛ حيث وزعا الفوانيس على الأطفال احتفالاً مع أخوتهم المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البيت الأبيض ينفي علاقته بحادث مجمع نطنز النووي بإيران

نفت الولايات المتحدة، الإثنين، وجود علاقة بينها وبين "الحادث" في مجمع نطنز النووي الإيراني، والذي أدى إلى اشتعال حريق في المجمع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

العاهل السعودي :ندعو المسلمين لنبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الاثنين، المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​