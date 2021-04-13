شعراوي: ترشيح المتميزين من خريجي دورة قادة المستقبل للعمل كقيادات محلية

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة إعداد قاده المستقبل 2021 والتي شارك فيها 50 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات واستمرت لمدة (3) أسابيع متتالية بداية من 27/3/2021.

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سيتم ترشيح الأوائل والمتميزين الذين اجتازوا الدورة للعمل كقيادات محلية ومساعدين لرؤساء المدن والمراكز والأحياء، كما سيكون لهم الأولوية في حضور الدورات التدريبية المتقدمة في الداخل والخارج لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم بما يعمل على الارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل وبناء الإنسان المصري وتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح اللواء شعراوي، أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل في المحليات يعمل على صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم بما يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع، مؤكداً أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب حديثة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

ولفت اللواء شعراوي إلى أن فعاليات وأنشطة الجزء الثاني بلغ عددها(68) نشاطا تم تنفيذها على مدار (140) ساعة تدريب وشارك فيها (19) مدربا منهم (6) من قيادات الوزارة مؤكدا قيام كل متدرب على مدار فتره الدورة بإعداد مشروع للتطوير في محافظته وتم تقييمه ومناقشته في لجان المناقشة خلال اليومين الماضيين من خلال قيادات من المحافظات والوزارة والذين بلغ عددهم (24) قياده على مدار (12) جلسة.

وأوضح اللواء شعراوي أنه تم خلال الدورة اجراء (3) جلسات لإدارة أزمة من خلال محاكاه للمجلس التنفيذي بالمحافظة ، كما تم تنظيم (5) لقاءات لقيادات المحليات والوزارة وجهات خارجيه مع المتدربين من خلال فعالية (لقاء مع مسئول) بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لمناقشه (3) كتب في مجال الإدارة والقيادة (قراءات قبليه)، كما قام المسئولين عن دورة قادة المستقبل بتنظيم ورشة عمل عن تحليل السمة الشخصية وجلسات الإدراك والوعي بالتطوير الحادث على مستوى الدولة والمشروعات القومية واتساقها مع استراتيجية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية وجهود وزاره التنمية المحلية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه قد تم تطوير دورة قادة المستقبل في الخطة التدريبية للعام الحالي مقارنه بمثيلاتها السابقة من حيث العديد من العناصر أهمها إضافة موضوعات جديدة للأجندة ومدربين جدد وتحديث آلية اختيار المشروعات الجماعيه في الجزء الأول وتشكيل فرق العمل بها وتطبيق فكرة تحديد منسق لكل مجموعه عمل وإعداد مشروع جماعي كتطبيق فعلي على إدارة الفريق بالممارسة، وتم استقدام أعضاء من خارج المركز لمناقشة المشروعات الفردية والجماعية تضمنت بعض نواب المحافظين وقيادات الوزارة، كما تم زيادة مساحة مناقشة المشروعات من خلال لجنتين للمناقشة الكاملة المشروعات في جميع محاورها.

و أضاف اللواء شعراوي أنه تم زيادة عدد ساعات المحاضرات وورش كيفية إعداد وثائق المشروعات Business plan ، وتحديد العناصر الفرعيه الواجب تغطيها في كل محاضرة وإرسالها للمدربين للالتزام بها مع الالتزام بآلية مناقشة القراءات القبلية في القاعات، وتعديل عناصر تقييم وثيقة المشروع الفردي وإضافة عناصر جديدة لها لتقييم الفكرة وابتكاريتها وحداثتها وتأثيرها والعائد منها عند التطبيق مؤكدا الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في جميع فعاليات وأنشطة الدورة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة ، إضافة إلى بعض المتميزين الحاصلين على دورات اعداد المتدربين TOT وذلك عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية ومعايير محددة، كما تم وضع قواعد عامة للترشيح للالتحاق بهذه الدورة وهي أن يكون المتدرب من حملة المؤهلات العليا ويتمتع بشخصية قيادية وألا يزيد السن عن 45 عاماً وأن يجتاز الاختبار الذي عقد بمركز التنمية المحلية بسقارة للقبول بالدورة والا يشغل موقعاً قيادياً في الوقت الحالي.​