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رئيس القطاع الديني بالأوقاف يفتتح مسجد الواحد الأحد بمدينة العبور

10:13 م الإثنين 12 أبريل 2021
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كتب - محمود مصطفى:

افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مسجد الواحد الأحد، بمدينة العبور ، اليوم، عقب صلاة التراويح.

وقال رئيس القطاع الديني، إنه يجب علينا أن نستقبل شهر رمضان الفضيل بقلوب مخلصة، تجمع بين الأمل والرجاء في عفو الله تعالی و کرمه ومغفرته، مؤكدا أن الله عز وجل منح في هذا الشهر الكريم منح وتجليات على عباده؛ ويمدهم فيه من الأجر، والفضل العظيم، والعطاء العميم.


وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه ينبغي لنا أن نستقبل شهر رمضان المبارك بالبعد عن المشاحنات وأسبابها، وما أجمل أن نحسن استعدادنا لشهر رمضان المبارك بالإصلاح بين الناس، فإن أجره عند الله تعالى من أعظم الأجور.

رئيس القطاع الديني مسجد الواحد الأحد مدينة العبور جابر طايع صلاة التراويح

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