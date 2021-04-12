الرئيس السيسي يهنئ الملك سلمان بحلول شهر رمضان

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للمملكة السعودية والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار.

وبادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والدول العربية والإسلامية بالخير والبركات.