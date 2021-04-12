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ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول يوم رمضان بالدرجات

09:29 م الإثنين 12 أبريل 2021
ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول يوم رمضان بالدرجات

الأرصاد

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن حالة الطقس ليلًا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

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