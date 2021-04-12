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شهر الطاعة والمغفرة.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

09:22 م الإثنين 12 أبريل 2021
شهر الطاعة والمغفرة.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الحساب الرسمي للرئيس السيسي على "فيسبوك": "كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية".

وأضاف: "داعين الله عز وجل أن يديم علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".

السيسي شهر رمضان فيسبوك
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