شهر الطاعة والمغفرة.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان
(مصراوي):
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال الحساب الرسمي للرئيس السيسي على "فيسبوك": "كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية".
وأضاف: "داعين الله عز وجل أن يديم علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
210489
عدد المصابين
-
159499
عدد المتعافين
-
12445
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
136570909
عدد المصابين
-
109760575
عدد المتعافين
-
2948088
عدد الوفيات
إعلان