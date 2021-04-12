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​لخدمة الأعضاء وحل الأزمات.. ننشر جدول حضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالنقابة

08:25 م الإثنين 12 أبريل 2021
​لخدمة الأعضاء وحل الأزمات.. ننشر جدول حضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالنقابة

نقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تحديد جدول يومي لحضور أعضاء مجلس النقابة بحيث يتواجد يوميًا عضوان من أعضاء المجلس.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه سيتقدم للمجلس بطلب لتواجد زميلين من الأعضاء بشكل يومي داخل المقر، للتواصل المباشر والسريع لأي أزمات، كجزء من المسؤولية الجماعية، منهم يومين للنقيب.

وفيما يخص القرض الحسن، أكد أنه سيقترح أن تكون فترة سماح سداد القروض 25 شهرًا بدل 20، وصرف 10 آلاف جنيه قرض للزواج، بعيدًا عن القرض الحسن، لافتًا إلى أن مجلس النقابة السابق اتخذ قرارًا للمساهمة في إنقاذ صحيفة العمال، وتم الاتفاق مع المجلس الأعلى على تقسيط مبلغ 512 ألف جنيه لتوفيق الأوضاع على 5 سنوات، وستساهم النقابة بـ30 ألف جنيه.

نقابة الصحفيين ضياء رشوان نقيب الصحفيين القرض الحسن

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