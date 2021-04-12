الرئيس السيسي يهنئ نظيره العراقي بحلول شهر رمضان

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس العراقي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً التقدم والازدهار.

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