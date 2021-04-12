مجلس نقابة الصحفيين يوافق على تشكيل لجنة للمرأة ضمن لجان المجلس

كتب- مينا غالي:

وافق مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع على اقتراح ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بتشكيل لجنة للمرأة ضمن تشكيل لجان المجلس وفقا لقرار سابق لمجلس 2013 /2015.

وافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الاثنين على اقتراح نقيب الصحفيين بزيادة مبلغ معاش النقابة المقرر للزملاء بجدول المعاشات بنسبة 20% بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ليرتفع من 1750 جنيهًا إلى 2100 جنيه شهريا، بدء من الأول من يوليو 2021.

كما أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تحديد جدول يومي لحضور أعضاء مجلس النقابة بحيث يتواجد يوميًا عضوان من أعضاء المجلس.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اليوم، إنه اتخذ قرارًا سابقًا حينما كان نقيبًا عام 2015، بإنشاء لجنة للمرأة، وسيطالب بتفعيل هذا القرار بالمجلس الحالي، وهو ليس تمييز نوعي أو سلبي، ولكن هو تمييز إيجابي، ودورها تشجيع للزميلات في كل المجالات.