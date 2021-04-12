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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

06:54 م الإثنين 12 أبريل 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن ناحيته بادل المنفي التهنئة بحلول الشهر الكريم مع الرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي رمضان 2021 المجلس الرئاسي الليبي ليبيا محمد المنفي

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