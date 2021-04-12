رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن ناحيته بادل المنفي التهنئة بحلول الشهر الكريم مع الرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.