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السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتهنئة بشهر رمضان

06:33 م الإثنين 12 أبريل 2021
السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتهنئة بشهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وتوجه جلالة ملك البحرين بالتهنئة لشقيقه السيد الرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.

وبادل الرئيس شقيقه الملك البحريني التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

السيسي ملك البحرين شهر رمضان حمد بن عيسى آل خليفة

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