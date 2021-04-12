السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتهنئة بشهر رمضان

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وتوجه جلالة ملك البحرين بالتهنئة لشقيقه السيد الرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.

وبادل الرئيس شقيقه الملك البحريني التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

​