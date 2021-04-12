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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أمير قطر للتهنئة بشهر رمضان المبارك

05:42 م الإثنين 12 أبريل 2021
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أمير قطر للتهنئة بشهر رمضان المبارك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي قطر تميم بن حمد بن خليفة شهر رمضان

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