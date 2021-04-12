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رئيس الوزراء: الموافقة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابع جديد

05:23 م الإثنين 12 أبريل 2021
رئيس الوزراء: الموافقة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابع جديد

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 29 ديسمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1882 كنيسة ومبنى تابعًا.

وخلال الاجتماع، طالب الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع فى أعمال وإجراءات تقنين أوضاع الكنائس المتبقية، وفي الوقت نفسه طلب من وزير التنمية المحلية تقديم تقرير فى الاجتماع المقبل عن الكنائس التى تم مطالبتها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حفاظاً على أرواح مرتاديها.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الكنائس عمر مروان محمود شعراوي تقنين الكنائس

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