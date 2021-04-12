اختيار نقيب المهندسين ممثلا لصندوق المعاشات بشركة المهندس للتنمية

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، على أن يكون النقيب العام بصفته، هو الممثل لصندوق المعاشات بشركة المهندس للتنمية المستدامة، وهي الشركة التي ستقوم بإدارة أصول النقابة المتوقفة منذ سنوات، ويمثل صندوق المعاشات فيها بنسبة 99.8%، واتخذ المجلس الأعلى قرارًا بمد فترة العمل بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين، حتى نهاية أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة النقيب العام هاني ضاحي.

وطالب ضاحي، أثناء الاجتماع، بأن يكون الممثل للصندوق أحد الأعضاء المكملين، وطرح النقيب أمام الحضور عدة حلول لاختيار ممثل الصندوق، إلا أن أعضاء المجلس الأعلى أجمعوا على ضرورة أن يمثل صندوق المعاشات النقيب، بصفته، كونه الممثل القانوني المنتخب لجموع المهندسين.

وخلال الاجتماع، تم الموافقة على أن يكون الأعضاء المؤسسون للشركة هم أعضاء المجلس الأعلى للنقابة "لمن يرغب".

وأكد نقيب المهندسين هاني ضاحي، أن الدراسة الخاصة بمستشفى المهندسين أوشكت على الانتهاء فعليًا، وتم دعوة جميع الشركات التي كانت قد تقدمت من قبل للمشاركة في هذا العمل، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعمل توكيل لأحد المكاتب القانونية الكبرى، لسرعة إنهاء هذه الإجراءات.

وفي سياق آخر، تحدث عبر خاصية الفيديو كونفرانس، المهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة الجيزة وعضو مجلس النواب، مشيدًا بما حدث من حراك كبير خلال هذا المجلس لإقرار تعديلات قانون النقابة.

وقال منصور أثناء حديثه للمجلس الأعلى: "إن القانون المقدَّم هو الذي تم عرضه، وأخذ موافقة أعضاء المجلس الأعلى، والمتمثل في تعديل 25 مادة من قانون النقابة".

وأشاد بما تم خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن القانون كان مكانه "الأدراج" قبل هذه الفترة بحد وصفه، ولم يخرج من هذه الأدراج ويأخذ هذه الخطوات الجادة، إلا خلال المجلس الحالي.