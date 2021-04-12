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تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس لجنة الشئون الأفريقية

04:41 م الإثنين 12 أبريل 2021
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس لجنة الشئون الأفريقية

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أكد مصادر بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفض طلب رفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، وذلك لكيدية الطلب.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري.

وقال قبل رفع الجلسة: "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل"، متوجها بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم.

وأوضح حنفي جبالي، أن مجلس الوزراء، سبق وقرر ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع.

جاء ذلك بعد توضيح بعض النواب بأن 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء إجازة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ الأعضاء في حال أي تغيير يحدث.

مجلس النواب لجنة الشئون الأفريقية طلب رفع الحصانة شريف الجبلي

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