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نقيب الصحفيين: صرف بدل "شهرة" للعاملين بالأقسام المجهولة

04:17 م الإثنين 12 أبريل 2021
نقيب الصحفيين: صرف بدل "شهرة" للعاملين بالأقسام المجهولة

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مينا غالي:

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه كان قد وعد من قبل بصرف بدل شهرة للعاملين بالأقسام المجهولة، وأنه سيقترح على أعضاء مجلس النقابة تنفيذ ذلك، وفقا للمتاح من موارد النقابة.

وأضاف رشوان، خلال لقاءه بمحرري النقابة، بعد موافقة المجلس على هذا المقترح، كل من يرغب في تسجيل اسمه، عليه أن يرسل اسمه بموجب خطاب من مؤسسته بطبيعة عمله، وسيتم تحديد فترة زمنية معينة لتلقي هذه الطلبات حتى يتم عمل دراسة وفقا لعدد المتقدمين والموارد المتاحة.

وقال إن الصحف القومية تعاني من شيخوخة كبيرة من العاملين بها، لذا سنقوم بفتح حوارا مفتوحا مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعيينات مرة أخرى، وفقا لقواعد محددة سيتم وضعها، ووفقا لجداول إعدادها وإرسالها للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك حتى لا تشيخ الصحافة القومية.

ولفت رشوان إلى أنه سيكون هناك حوار بناء أيضا مع الجهات الرسمية لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث، مستطردا: "من حق مندوبي الصحف في الحصول على المعلومات بيسر".​

ضياء رشوان نقابة الصحفيين صرف بدل شهرة نقيب الصحفيين

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