توقيع بروتوكول تعاون بين "البحث العلمي" و"القومي للبحار"

كتبت- داليا شبل:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مساء اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجامعة العريش، بحضور الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.

وفى كلمته، أكد وزير التعليم العالي على أن حدث اليوم يهدف إلى خدمة محافظة شمال سيناء فى مجالات خدمة المجتمع وتدريب الطلاب وغيرها من المجالات، مشيدًا بدور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فى المجالات التنموية التي تحتاجها محافظة شمال سيناء وجامعة العريش، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم العلمى والبحثى للمحافظة والجامعة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، أشار عبدالغفار إلى الإمكانيات الضخمة التي تحظى بها الوزارة سواء على مستوى الجامعات أو المراكز والمعاهد البحثية والتى تصب في النهاية لخدمة المجتمع؛ ليستفيد منها كافة قطاعات الدولة، مؤكدًا أهمية حماية البحيرات المصرية وتنمية الثروة السمكية، ووضع ضوابط لعملية صيد الأسماك، لافتًا إلى مساهمة أكاديمية البحث العلمي والمعهد القومي لعلوم البحار وجامعة العريش فى خدمة مشروعات التنمية بمحافظة شمال سيناء بل وجميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد محافظ شمال سيناء على أهمية التعاون بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع المعهد القومي لعلوم البحار، وكذلك الدور الذي تقوم به جامعة العريش كجهة علمية لرصد متغيرات التنمية بالمحافظة خاصة منطقة بحيرة البردويل.