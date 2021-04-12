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نقيب الصحفيين: سأسير على منهجي في ملف الحريات

03:54 م الإثنين 12 أبريل 2021
نقيب الصحفيين: سأسير على منهجي في ملف الحريات

ضياء رشوان

كتب- مينا غالي:

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه سيسير على منهجه كما هو في ملف الحريات، والذي كان يهدف إلى السعي لإخلاء سبيل الزملاء المحبوسين، والسعي لتيسير كل ما تطلبه حاجاتهن الصحية، مع الاستعداد لتلبية نداء أسرهم، ودعمهم اجتماعيا.

وأضاف رشوان، خلال لقائه بمحرري النقابة، أن الصحف القومية تعاني من شيخوخة كبيرة من العاملين بها، لذا سيقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعيينات مرة آخرى، وفقا لقواعد محددة سيتم وضعها، ووفقا لجداول إعدادها وارسالها للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك حتى لا تشيخ الصحافة القومية.

ولفت رشوان إلى أنه سيكون هناك حوارا بناء أيضا مع الجهات الرسمية؛ لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث، مستطردا: "حق مندوبي الصحف في الحصول على المعلومات بيسر".​

ضياء رشوان نقيب الصحفيين ا?خلاء سبيل الزملاء المحبوسين الحريات الصحف القومية

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