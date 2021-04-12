نقيب الصحفيين: سأسير على منهجي في ملف الحريات

نقيب الصحفيين: سأسير على منهجي في ملف الحريات
كتب- مينا غالي:
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه سيسير على منهجه كما هو في ملف الحريات، والذي كان يهدف إلى السعي لإخلاء سبيل الزملاء المحبوسين، والسعي لتيسير كل ما تطلبه حاجاتهن الصحية، مع الاستعداد لتلبية نداء أسرهم، ودعمهم اجتماعيا.
وأضاف رشوان، خلال لقائه بمحرري النقابة، أن الصحف القومية تعاني من شيخوخة كبيرة من العاملين بها، لذا سيقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعيينات مرة آخرى، وفقا لقواعد محددة سيتم وضعها، ووفقا لجداول إعدادها وارسالها للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك حتى لا تشيخ الصحافة القومية.
ولفت رشوان إلى أنه سيكون هناك حوارا بناء أيضا مع الجهات الرسمية؛ لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث، مستطردا: "حق مندوبي الصحف في الحصول على المعلومات بيسر".
الخبر التالى:توقيع بروتوكول تعاون بين "البحث العلمي" و"القومي للبحار"
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