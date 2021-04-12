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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم مشروعاً لإدارة الأزمات والكوارث بسوهاج

03:52 م الإثنين 12 أبريل 2021
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كتب- محمد سامي:

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة سوهاج بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن للمحافظة.

وبحسب بيان صحفي للقوات المسلحة، بدأ التدريب بعرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة .

كما تم فرض بعض السيناريوهات المختلفة لمجابهة ( المواقف الطارئة - أزمات - كوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة سوهاج.

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها كذلك المرور على معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميداني.

وسبق ذلك عرضاً عسكرياً قدمه طلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام - فني) بالمحافظة عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكرى لديهم، وتم تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة.

وفي نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري سوهاج مشروع إدارة الأزمات والكوارث القوات المسلحة

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