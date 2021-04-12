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غدا.. مصر للطيران تسير 41 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

02:57 م الإثنين 12 أبريل 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 41 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 41 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 3 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا، بمعدل ٣٠ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، نجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، دوالا، لندن، أبوجا، باريس، دبي، اسطنبول، برلين، موسكو، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل)، و 8 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مصر للطيران عودة حركة الطيران المطارات المصرية فيروس كورونا رحلات جوية

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