جبالي يحيل علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية وحافز العاملين بالدولة لـ"الخطة والموازنة"

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة النقل.

وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتبي لجنتي الصناعة والخطة.

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة.

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة.