تركي آل الشيخ: مصر بلدي الثاني والرئيس السيسي قائد سيخلده التاريخ

كتب- مصراوي:

أشاد المستشار تركى ال الشيخ، بالإنجازات التي تشهدها مصر مؤخرا، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه يعتبر مصر بلده الثاني وفي كل زيارة لها يشهد حجم التغيير والتطور في البلد. وأثنى على الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي ووصفه بأنه "قائد سيخلده التاريخ".

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصر بعتبرها بلدي الثاني ... بحب مصر والمصريين وأتفهم أحياناً بعض العتب علي فالإنسان ليس بكامل".

وتابع: "لكن في كل زيارة لي لمصر في السنوات الأخيرة بلمس حجم الجهد والتغيير والتطور في البلد ... فخامة الرئيس الشجاع عبدالفتاح السيسي الذي أتى في ظروف صعبة لمصر وانعدام كبير للأمن وضياع كثير من الثروات ومنطقة ملتهبة واقتصاد يعاني ... استطاع في فترة قصيرة لتاريخ الدول أن يعيد مصر للأمان والاستقرار ويحقق قفزة ونمو اقتصادي وعمراني للبلد ويعيد مصر لدورها العربي والاقليمي والدولي ويحمي مصر من الأخطار المحيطة بها.

وتحدث عن الطفرة الإنشائية التي تشهدها مصر قائلا: في كل مره أزور مصر بشوف مشروع جديد وشوارع جديدة ونظافة وكهرباء شغالة وشباب متطور ومتحمس ومتحف تاريخي وحفل أسطوري له... كلمة حق ولقد عرفتوني الي في قلبي على لساني هذا القائد سيخلده التاريخ ... هوا من نوعية القادة الذين يأتون في فترات طويلة ونتيجة مخاض صعب ليقودوا بلادهم إلى بر الأمان ويضعون بصمة تخلد أسماءهم ... أنا محظوظ لأني عاصرت سيدي الأمير محمد بن سلمان ورأيت ما يفعله في المملكة والنقلة النوعية والرؤية العظيمة، وفي نفس الوقت عاصرت فخامة الرئيس السيسي على الضفة الأخرى من البحر الأحمر، وماذا يفعل في مصر.

واختتم تركي آل الشيخ قائلا: "كلمة من رجل داخل المطبخ ويرى المجهود والتضحيات التي تقدم والعمل الخارق ... كلامي قد لا يعجب بعض المريضين ولا ألومهم النجاح بيتعب ونصيحتي لهم دور أقرب حيطة واخبط راسك فيها".