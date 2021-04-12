بسبب إغلاق دورات المياة بالمساجد.. برلماني يهاجم وزير الأوقاف

كتب- نشأت علي:

هاجم محمد هاشم، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف، بسبب استمرار إغلاق دورات المياه في المساجد، متسائلا: هل المياه في المساجد هي سبب من أسباب انتشار فيروس كورونا؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020.

وتسائل النائب: كيف للغريب أن يدخل المسجد للصلاة دون وضوء خاصة وأن مصر لا يوجد بها دورات مياه عمومية؟.

وشدد النائب محمد هاشم، على وزارة الأوقاف بضرورة الإسراع في فتح دورات المياه في المساجد، لاسيما مع دخول شهر رمضان.

وفي سياق مختلف طالب النائب بمحاسبة وزير التربية والتعليم، بسبب ما وصفه "مخالفات جسيمة" في محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أنه تم ترقية 13 مدير إدارة بدون وجه حق.​