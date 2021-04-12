النواب ينتقدون غياب الوزراء ويطالبون بحضور رئيس الحكومة أثناء مناقشة الحساب الختامي

كتب- نشأت علي:

انتقد نواب البرلمان غياب الوزراء عن حضور الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبال رئيس البرلمان: "هناك ممثلين للحكومة من وزارات المجموعة الاقتصادية، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد يحضر الجلسة العامة، ووزير المالية د. محمد معيط موجود في مهمة رسمية خارج البلاد".

وكان في مقدمة من انتقدوا الحكومة النائب ضياء داوود الذي قال: "الرقابة يجب أن يليها المحاسبة أيضا والرأي العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة ولو الحكومة واثقة أنها تأمن العقاب من البرلمان بالمعني السياسي هو أنها ستلتفت عن ملاحظات وتوصيات البرلمان وأضاف: "الشعب ينتظر منا رقابة أفضل".

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي: يجب أن يشارك في الجلسة العامة تمثيل حكومي رفيع المستوى، الهيئات الخاسرة لا يجب أن تقبض مكآفات، يجب الالتفات إلى الأثر الأكبر لفيروس كورونا والذي قد يحدث خلال المرحلة القادمة ونحسن عجز الموازنة والبحث عن الإيرادت غير الضريبية ودعم القطاع الخاص والاستثمار والبحث عن موارد أخرى من التصدير والإيرادات الحقيقية من التجارة والزراعة والصناعة".

وطالب بدراوي بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية للرد على الملاحظات الخاصة بالنواب على الحساب الختامي.

وشدد النائب عبد الحميد الدمرداش على ضرورة البحث عن موارد لمواجهة العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة وقال خلال الجلسة العامة: "نعلم أن التحديات ضخمة وأن الدولة والموازنة تأثرا بسبب الكورونا خاصة في ظل تراجع السياحة والاستثمار على الإيرادات".

وقال خلال الجلسة العامة: "من الطبيعي أن نجد عجزا في الموازنة ومن الغير طبيعي ألا يكون للهيئات الاقتصادية دور في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة والبحث عن إيرادات لتقليل العجز. وسأل الحكومة: "ماذا تم في الاقتصاد غير الرسمي وماذا فعلت الحكومة لإدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي؟".