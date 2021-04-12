استمرار الصلوات.. إجراءات مشددة من إيبارشيتي الشرقية والقوصية للأقباط قبل أسبوع الآلام وعيد القيامة

كتب- مينا غالي:

أعلن الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر في بيان له مساء أمس، الأحد، استعدادت أسبوع الآلام وعيد القيامة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال في البيان: نهنئكم باقتراب أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد وحرصًا منا على مشاركتكم الصلوات في هذه الأيام المقدسة وحرصا على سلامتكم أيضًا تقرر الآتي:

- استمرار صلوات القداسات في الكنائس مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي، يمكن عمل سر مسحة المرضى (القنديل) قبل القداسات القادمة لنوال بركة الصلاة، وتفادي الزحام.

تقام صلوات البصخة المقدسة والجمعة العظيمة بنسبة حضور 25%.

- بالنسبة لقداسات جمعة ختام الصوم واحد الشعانين وخميس العهد وسبت النور وعيد القيامة، بالحجز على أن يكون قداسًا واحدًا في خلال هذه الفترة أو على حسب تعداد شعب الكنيسة.

- تقتصر صلاة الثالث وقداس الأربعين على أسرةٍ المنتقل وتقام في الكنيسة.

- تمنع الزيارات المنزلية ويتم الافتقاد سواء بالتليفون أو وسائل التواصل الاجتماعي.

- تقام صلوات الاكليل بنسبة 25% مع مراعاة التباعدالاجتماعي.

واختتم البيان نعتذر عن استقبال المهنئين لنا في عيد القيامة المجيد شاكرين محبة الجميع.

يأتي هذا فيما أعلنت إيبارشية القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس، عدة إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع الموجة الثالثة لكورونا.

وقال الأنبا توماس أسقف القوصية ومير في بيان له: "تستمر إقامة القداسات الإلهية بحضور الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة".

وتابع: "تعليق كافة الخدمات والأنشطة الكنسية ومدارس الأحد والرحلات، على أن تصلى الجنازات بعدد محدود؛ بالإضافة إلى إقامة صلوات الأكاليل بحضور أسرة العروسين فقط".