وزير النقل يؤكد الاستعداد لتلبية مطالب الجانب السوداني لتطوير القطاع بين البلدين

الخرطوم- (أ ش أ):

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، استعداد الوزارة لتلبية كل مطالب الجانب السوداني، في سبيل تطوير قطاع النقل، بين مصر والسودان.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عُقدت، اليوم الاثنين، بين الجانبين المصري والسوداني، في قطاع النقل، ترأس الجانب المصري فيها المهندس كامل الوزير، والجانب السوداني وزير النقل والبنى التحتية المهندس ميرغني موسى.

كما شارك من الجانب المصري اللواء حسن الليثي نائب رئيس هيئة مشروعات النقل، والمهندس وجدي رضوان مساعد وزير النقل للسكة الحديد ومترو الأنفاق، واللواء مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والسفير المصري في السودان حسام عيسى، وأعضاء السفارة المصرية.

وأوضح وزير النقل استراتيجية العلاقات المصرية السودانية، وضرورة توفر الإرادة لتطوير النقل بين البلدين، مشددا على أن المعاونة موجودة من وزارة النقل، بما في ذلك سرعة اتخاذ القرار لتحقيق هذا الهدف.

وأكد أنه سيتم تطوير ميناء وادي حلفا في أقرب وقت، وتنفيذ الخطة الإسعافية التي طرحها الجانب السوداني فورا، موضحا أنه بعد تنفيذ تلك الخطة، نحن جاهزون لتطوير تشغيل الميناء.

وشدد وزير النقل على ضرورة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسفنها.

من جهته، قدم المهندس وليد محمود أحمد مدير عام هيئة سكك حديد السودان، خلال جلسة المباحثات، عرضا عن مجالات التعاون في قطاع النقل بين البلدين، فضلا عن الربط السككي والمسارات المقترحة لتنفيذه.

وتناول العرض الربط السككي، مع مصر عبر وادي حلفا، على أن يتم البدء بالربط من أبو سمبل إلى وادي حلفا، ثم من وادي حلفا إلى أبو حمد بطول 350 كيلومترا، ومن أبو حمد إلى الخرطوم مرورا بعطبرة بطول حوالي 500 كيلومتر.

من جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن الإرادة موجودة في وزارتي النقل في البلدين، لافتا إلى أن المهندس كامل الوزير معروف عنه أنه رجل تنفيذ إنجازات على الأرض، وبشكل سريع، ونحن مستعدون لمواكبة تلك السرعة في التنفيذ.

وقال إن الشراكة بين مصر والسودان في مجال النقل تعكس الدور التنسيقي بين الجانبين، لافتا إلى أن هيئة وادي النيل يجب أن تكون نموذجا للشراكة الحقيقية بين مصر والسودان.

ونوه بتوافر الإرادة لدى وزير النقل المهندس كامل الوزير ودعم الجانب المصري لتطوير التعاون في قطاع النقل بين البلدين، داعيا اللجان الفنية المختصة بموضوع الربط السككي إلى العمل بشكل سريع في هذا المشروع الكبير.

وشكر وزير النقل السوداني، الجانب المصري على سرعة الاستجابة بخصوص الاتفاق حول بروتوكول التدريب في مجال النقل، والذي بدأ تنفيذه بشكل سريع ويتواصل في تلك الفترة.

وقدم الجانب السوداني عرضا عن التعاون مع مصر في مجال صيانة محركات قاطرات هيئة السكة الحديد السودانية في الشركة المصرية لخدمات القطارات (إيرماس)، وتفعيل بروتوكول التدريب والتعاون مع الشركة للتدريب الفني، والاستفادة من خبرات الجانب المصري في هذا المجال والمجالات المقترحة للتدريب في مصر.