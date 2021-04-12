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نقيب الأشراف مهنئا الرئيس والشعب بشهر رمضان: يجب استثماره في التكاتف والتعاون

12:02 م الإثنين 12 أبريل 2021
نقيب الأشراف مهنئا الرئيس والشعب بشهر رمضان: يجب استثماره في التكاتف والتعاون

السيد محمود الشريف

كتب - محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال نقيب الأشراف، في بيان له، الاثنين، إنه يجب استثمار الشهر الكريم في التكاتف والتعاون، الوقوف بجانب الفقراء والبذل والعطاء لهم، مشيرا إلى أن الشهر الكريم فرصة سانحة لعمل الخير والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصر والبشرية جمعاء، وأن يعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد وسائر بلاد العالمين.

ودعا محمود الشريف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي شهر رمضان

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