رئيس البرلمان يشكر الحكومة على سرعة الاستجابة لتطعيم النواب ضد كورونا

كتب- نشأت علي:

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على سرعة الاستجابة وتوفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020.

وبدأء أعضاء مجلس النواب في تلقي لقاح فيروس كورونا في قاعة 25 / 30 بالمجلس.

وأكد رئيس البرلمان، على الأعضاء خلال الجلسة العامة، على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: هذا المرض اللعين شرس وينتشر بصورة متزايدة، متابعا: نأمل الشفاء والمعافاة بإذن الله للجميع.

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