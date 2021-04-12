أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

11:38 ص الإثنين 12 أبريل 2021
رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

القس إندريه زكي

كتب- مينا غالي:

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لسيادته ولمصر كل السلامة والأمان.

وجاء نصها: "السيّد الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي رئيس الجمهوريَّة بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة بمِصر، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصريّ بخالصِ التَّهاني بمناسبةِ حلولِ شهرِ رمضان المبارك، راجيًا منَ الله أن يحفَظَكم ويحفظَ بلادَنا العزيزة مصر، ويبَارِكَ شَعبَنَا، وليَكنْ سَلامًا عَلَى رُبوعِ بِلادِنَا ومنطقتنا والعالم أجمع".

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

القس أندريه زكي السيسي شهر رمضان الطائفة الإنجيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي

الخبر التالى:

رئيس البرلمان يشكر الحكومة على سرعة الاستجابة لتطعيم النواب ضد كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 210489

    عدد المصابين

  • 159499

    عدد المتعافين

  • 12445

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحرارة تصل لـ31 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أسبوع من رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا