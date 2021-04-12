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الحرارة تصل لـ31 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أسبوع من رمضان

11:27 ص الإثنين 12 أبريل 2021
الحرارة تصل لـ31 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أسبوع من رمضان

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية والتغيير في الحرارة سمة من سمات فصل الربيع والذي يشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ثم انخفاض شديد وسريع في الحرارة، مثل الذي يحدث هذه الأيام.

وأضاف شاهين: "تعرضت البلاد لموجة حارة وارتفاع الحرارة عن المعدلات الطبيعية حيث ووصلت الحرارة على القاهرة لـ35 درجة ثم وصلت 25 درجة"، لافتًا إلى أن الحرارة اليوم تسجل 23 درجة.

وتابع: "الطقس لطيف على القاهرة وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية، وتنخفض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل بشكل سريع وتسجل درجات الحرارة الصغرى 11 و12 درجة".

وأشار إلى أن هذه التقلبات الجوية والتغير في الحرارة تحذرنا من تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خلال هذه الفترة.

وأكد أنه بداية من غد الثلاثاء تشهد درجات الحرارة ارتفاع تدريجي حيث تسجل القاهرة 25 درجة وعلى بداية الأسبوع المقبل تصل لـ30 و31 درجة.

وأوضح أن تكون الشبورة صعب هذه الفترة في ظل وجود نشاط للرياح والذي ينحصر على المناطق الشمالية وشمال سيناء.​

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية التقلبات الجوية فصل الربيع ارتفاع الحرارة

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