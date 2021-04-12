أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

التعليم العالي: بروتوكول تعاون وندوة تعريفية لربط البحث العلمى بالصناعة

10:01 ص الإثنين 12 أبريل 2021
التعليم العالي: بروتوكول تعاون وندوة تعريفية لربط البحث العلمى بالصناعة

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- مصراوي:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات حول أنشطة المركز في مجال ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعظيم دور المراكز البحثية في المشاركة المجتمعية.

وأشار التقرير إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الفلزات، ومركز التنمية الإدارية للتدريب CMD، بهدف الاستفادة من إمكانات مركز بحوث الفلزات كبيت خبرة فى التدريب والاستشارات الفنية، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية لنقل الخبرة العلمية والبحثية للمهندسين والفنيين العاملين بالشركات والمصانع المصرية والعربية والإفريقية، خاصة فى مجال اختبارات الميكانيكا والتحاليل والجودة.

كما تضمن البروتوكول تنفيذ التدريب العملى بالمواقع الملائمة، وتوفير الخدمات اللوجيستية الضرورية لفتح أسواق جديدة لبرامج المركز فى الوطن العربى وإفريقيا.

وينص البروتوكول على أن يتولى مركز التنمية الإدارية تسويق البرامج التدريبية الخاصة بمركز بحوث الفلزات فى الشركات والمصانع المحلية والعالمية، وكذلك الاستفادة من خبرة المركز فى تحديد احتياجات التدريب محلياً وعالميا، وتقديم الدعم المادى واللوجيستى اللازم للمركز فى هذا المجال.

وقع البروتوكول الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات، والدكتور محمد إسماعيل عبد الحافظ مدير مركز التنمية الإدارية للتدريب.

كما أوضح التقرير تنظيم مركز بحوث الفلزات ندوة تعريفية بمقر المركز عن مبادرة "تعميق التصنيع المحلي في مجال الصناعات المنزلية"، والتي تتبناها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برعادية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.

وأشار التقرير إلى أن الندوة تضمنت التعريف بأهمية المبادرة التي تهدف لتعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة المنزلية، وأبرز النتائج التي حققتها المبادرة حتى الآن، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى للتعاون مع المبادرة في تطوير تكنولوجيا التبريد بالثلاجات وأجهزة التكييف، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في النانو تكنولوجي في مجال التبريد.

وأوصت الندوة المشاركين بأهمية تقديم مقترحات مشروعات للأكاديمية، وضرورة المشاركة في مبادرة إنشاء مكاتب ريادة أعمال.​

خالد عبدالغفار ندوة تعريفية ربط البحث العلمى بالصناعة مركز بحوث الفلزات

الخبر التالى:

إنفوجرافيك| "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية".. قلعة مصر الرقمية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 210489

    عدد المصابين

  • 159499

    عدد المتعافين

  • 12445

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2021 والقنوات العارضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا