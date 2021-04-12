حدث ليلاً| خط أحمر في أزمة سد النهضة واللقطات الأولى لانفجار خط غاز 6 أكتوبر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159499 حالة حتى اليوم.

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​السيسي: زيارة قيس سعيد إلى مصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حرص على توديع الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى مصر.

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"لو محدش رباك أنا هربيك".. أديب يعلن مقاضاة محمد رمضان

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، ردا على انتقاد الإعلامي له بعد رد فعل الأخير على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة.

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رئيس صندوق مصر السيادي: نفكر في تطوير مجمع التحرير والاستفادة منه

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن طرح مذكرة المعلومات حول "مجمع التحرير" يهدف إلى طرح أسلوب الشراكة أو أسلوبها وليس بيعاً أو مزاداً كما هو المعتاد في الأصول العامة ويتم الطرح لأعلى سعر عبر المزاد.

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شكري: نتعامل مع ملف سد النهضة وفقًا لتطوره ولدينا القدرة للتصدي بكل عزيمة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مؤسسات الدولة لديها خططًا للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة بشأن سد النهضة، موضحًا أن مصر تتعامل مع الأمور وفقًا لتطورها، وأن البلاد لديها القدرة للتصدي بكل عزيمة.

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ماذا قصد الرئيس السيسي بالخط الأحمر لإثيوبيا؟.. وزير الخارجية يُجيب

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا بشأن الخط الأحمر لإثيوبيا إذا شرعت في عملية الملء الثانية، موضحًا أن الرئيس كان يتحدث في إطار الاهتمام بحماية الأمن المائي المصري، حال حدوث الضرر في حصة مصر من المياه.

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سامح شكري: روسيا يمكنها لعب دورًا إيجابيًّا في أزمة سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تعتقد أن تلعب روسيا دورًا إيجابيًا في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وذلك عشية جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الذى يزور القاهرة غدًا الاثنين.

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وزيرة الثقافة: الرئيس التونسي كان سعيدا بتواجده لأول مرة داخل دار الأوبرا

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، قام بزيارة الأوبرا لحضور أمسية فنية ثقافية مصرية تونسية وأعرب عن امتنانه بحفاوة استقباله في مصر.

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مدبولي: توزيع كروت بالمجان لشباب "ها أنا أحقق ذاتي" لدخول مراكز الشباب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال احتفالية "ها أنا أحقق ذاتي" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم توزيع كروت مجانية تسمح لشباب المشروع لدخول مراكز الشباب بمختلف المحافظات بالمجان.

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رئيس تونس من دار الأوبرا: مصر دائمًا زاخرة بفنونها وتراثها وثقافتها العريقة (صور)

زار الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، والوفد المرافق، دار الأوبرا المصرية، قبل ساعات من مغادرته البلاد، حيث استقبلته الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

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لـ100 ألف أسرة.. شيخ الأزهر يوجّه بيت الزكاة بمضاعفة الإعانات الشهرية في رمضان

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، بمضاعفة الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يبلغ عدد مستحقيها ما يقارب ال(100) ألف أسرة، من مستحقي الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

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بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار خط الغاز المغذي لمساكن أبوالوفا بأكتوبر

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو مصور لانفجار خط الغاز المغذي لمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة السادس من أكتوبر.

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إيران: سنواصل توسيع التكنولوجيا النووية ونحتفظ بحق الرد في حادث "نطنز"

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن بلاده ستواصل بشكل جدي توسيع التكنولوجيا النووية من جهة والعمل على رفع "الحظر الجائر" من جهة أخرى.

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