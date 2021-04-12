​بعد إعلان تحقيقات النيابة.. نائب رئيس السكة الحديد يكشف إجراءات الهيئة بشأن متعاطي المخدرات

كتب – أسامة علي:

أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، إن السكة الحديد تنظم حملات يومية على العاملين للكشف عن متعاطي المخدرات.

وأضاف حسين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات تجاه العاملين بهيئة السكة الحديد، أبرزها:

1- إعادة توزيع لائحة سلامة التشغيل على العاملين بالسكة الحديد في كتيب صغير "جيب"، وطباعة الآلاف منها.

2- حملات توعية ضد المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومشايخ من الأزهر والأوقاف

3- حملات مفاجئة وعشوائية للكشف عن تحليل المخدرات للعاملين في الأبراج والورش وخطوط السكة الحديد.

4- تعديل لائحة العقوبات لتصل إلى فصل متعاطي المخدرات من العاملين في الهيئة حال تكرار الأمر.

5- تدريب العاملين بالسكة الحديد على قيادة الجرارات الأمريكية والتغلب على أعطالها وجميع الجرارات.

6- ضرورة الحصول على رخصة السلامة، كشرط للعمل على الأبراج ونظام الإشارات الجديدة.

7- تنفيذ خطة شاملة لتدريب 10 آلاف عامل سنويًا على الإشارات والأبراج والجرارات وغيرها، بالتعاون مع الشركة المصنعة وتأهيله للعمل على الأنظمة الجديدة.

8- التدريبات قد تستغرق شهر أو شهرين، لتدريب العاملين، وتمنحهم شهادات عقب الانتهاء من التدريبات على أيدي الشركات الأجنبية.

يأتي هذا عقب إعلان النيابة العامة اليوم الأحد، أن التحقيقات في كارثة قطاري سوهاج أظهرت تعاطي كل من مراقب برج محطة "المراغة" جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار "الترامادول"، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بشأن نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج.