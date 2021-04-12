للحد من انتشار الفيروس.. "طاقة النواب" تطالب بمنع التجمعات وموائد الرحمن في رمضان
طالب النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومةَ بجميع أجهزتها، بتنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بمنع أي تجمعات خلال شهر رمضان؛ بما فيها موائد الرحمن أو ما يشبهها؛ لمصلحة الناس وحمايتهم.
وقال عوض الله، في بيان له اليوم الأحد، إن التنفيذ الحقيقي لهذا القرار يحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، مناشدًا جميع المصريين مساندة الجهود الحكومية الكبيرة في الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ووجه عوض الله، التحية والتقدير إلى جيش مصر الأبيض من جميع الأجهزة والفرق الطبية داخل المنظومة الصحية الذين يواصلون العمل ليل نهار لإنقاذ مصابي فيروس كورونا، مطالبًا الحكومة بتقديم كل الرعاية والدعم والمساندة لجميع العاملين داخل المنظومة الصحية؛ لدورهم البطولي في مواجهة هذا الفيروس.
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