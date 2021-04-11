"زراعة البرلمان" تناقش طلب إحاطة لتبطين ترعة تروي 460 فدانًا في الشرقية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المطالبة بسرعة القيام بأعمال تبطين أو تغطية خليج المعترض الواقع بعزبة شاهين باشا، مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، نظرًا لأهميته في ري نحو 460 فدانًا بكفور نجم والوحدة المحلية بالحلوات.

وعقب ممثل وزارة الري والموارد المائية، بمحافظة الشرقية، بالتأكيد أنه تم إدراج خليج المعترض في الخطة بالفعل لتأهيله وتغطيته، وسيبدأ التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري 2021.

وقال ممثل وزارة الري: "تم معاينة الخليج على الطبيعة، وهو يخدم حوالي 250 فدانًا، وفي إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، أدرجنا الخليج في خطة تأهيل المساهل خلال النصف الثاني من عام 2021".

وعقب النائب الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا أن ذلك أمر جيد وأنه سيتابع التنفيذ، وفي حال انتهاء عام 2021، دون بدء التنفيذ، سيتقدم بطلب إحاطة آخر.

كما ناقشت لجنة الزراعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والوسطى بمحافظة بني سويف وتعثر عملية ري الزراعات مما أدى إلى تعرض المحاصيل للهلاك.